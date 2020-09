De Spunta, de naam zal je misschien niet direct iets zeggen, maar deze Groningse pootaardappel is in Nederland al jaren een begrip. En wat blijkt? De Hollandse pieper blijkt nu ook in Irak een heuse hit. De coronacrisis zorgde voor deze bijzondere ontdekking.

Kees Wijk is aardappelboer is naar eigen zeggen verbaast dat de pieper nu een hit is. ”Het is een groot wonder dat een ras dat vijftig jaar oud is, het nu gaat maken.”

De aardappelen gingen in Irak de grond in nadat een vrachtwagen met een lading vertraging opliep. Door het uitbreken van het coronavirus duurde grenscontroles langer dan gepland. Met als gevolg dat de afnemer de piepers niet meer wilden hebben. ‘Het is toch wel bijzonder dat een boer uit Winsum in Irak aan de bak komt”, lacht Wijk.

‘Eerste patatjes’

Jeroen Hummel, een exporteur van de aardappelen, besloot toen om de knollen daar in de grond te stoppen. Ze groeide in Irak als kool en naar eigen zeggen smaken ze heerlijk. ”De eerste patatjes van de aardappel hebben we al gehad”, zegt Hummel.

Niet alleen hij was positief verrast door het eindresultaat, ook de boer in Irak en de lokale bevolking waren onder de indruk: ”Dat er daar zo’n mooie, grote, stevige en glimmende aardappel uit de grond komt, dat is bijzonder”, aldus Hummel.

Zelfs de vice-premier van het land kwam een kijkje nemen bij de Hollandse piepers. Hij kreeg een zak van de aardappelen mee naar huis, volgens Hummels vond hij die ‘heerlijk’.