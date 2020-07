Groninger filmt vrouwen onder hun rokjes en zet de filmpjes op een pornosite

Een man (39) uit Groningen is opgepakt omdat hij vrouwen onder hun rokjes filmde. Vervolgens plaatste hij de video’s op een pornosite.

“De man is aangehouden nadat er een tip binnenkwam dat hij in een supermarkt beelden van vrouwen aan het maken was”, zegt woordvoerder Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie tegen Hart van Nederland.

De man werd precies een week geleden opgepakt. Inmiddels is hij thuis, daar kan hij het onderzoek verder afwachten.

Geprepareerde boodschappentas

“De verdachte gebruikte een geprepareerde boodschappentas en kon zo heimelijk beelden van de vrouwen maken”, licht Kompier toe. Slachtoffers hadden zo niet door dat ze werden gefilmd. Hoe oud de gefilmde vrouwen zijn, is niet bekend.

Kompier benadrukt dat de filmpjes inmiddels niet meer online staan en dat het account van de man op de betreffende pornosite is verwijderd.

‘Ga naar de politie’

Of er aangiftes zijn gedaan tegen de man, kan het OM niet zeggen. Kompier raadt vrouwen aan, die vermoeden dat ze ook slachtoffer zijn geworden van de man, om zich bij de politie te melden. “Maar waarschijnlijk hebben de vrouwen het niet door gehad.”

De omvang van de zaak wordt nog onderzocht. Hoeveel vrouwen de man heeft gefilmd moet nog blijken. Zaken als computers zijn in beslag genomen. Het OM zegt dat de verdachte meewerkt aan het onderzoek.

‘100.000 keer bekeken’

Volgens Dagblad van het Noorden plaatste de man in totaal 61 video’s en werden de filmpjes meer dan 100.000 keer bekeken. De man zou hebben gefilmd op straat, in winkels en in parken.

Twee jaar geleden werden soortgelijke filmpjes op een andere pornosite geplaatst, schrijft de krant. “We kennen de zaken uit 2018. We gaan er zeker niet vanuit dat het om dezelfde man gaat”, zegt Kompier daarover. “Maar we nemen het mee in het onderzoek.”

Foto ter illustratie

Rechten: Egbert Hartman/ANP