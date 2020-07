Grondlegger van dierenactivisme in Nederland herdacht in Rijswijk

Voor veel mensen is de naam van Geoffrey Deckers niet eentje die gelijk een lampje laat branden, maar voor dierenactivisten is het een grote naam. Deckers wordt gezien als een van de eersten dierenactivisten van Nederland.In Rijswijk werd Geoffrey vandaag herdacht. Hij overleed onlangs op 51-jarige leeftijd.

Vanaf zijn puberjaren zette Geoffrey zich al in voor dieren in slachthuizen, boerderijen en laboratoria. Na een rondleiding in een laboratorium waar dierproeven werden gedaan wist hij dat het zo niet langer kon.

Hij groeide uit tot een van de meest invloedrijke voorvechters van dierenrechten in Nederland. Mede door de tomeloze inzet van de activist werden legbatterijen verboden, kwam er een verbod op wilde dieren in het circus en kwam er een verbod op dierproeven bij mensapen. Daardoor werden tientallen chimpansees vrijgelaten uit laboratoria.

Chimpansees

Een deel van de apen kwam terecht bij Stichting AAP in Almere. Daar zitten er nog steeds 23. De chimpansees zitten afgezonderd van alle andere dieren, omdat ze in hun tijd in de laboratoria werden besmet met meerdere virussen en ziektes. Verzorgers gaan ook voor eigen veiligheid alleen het verblijf binnen met beschermende kleding. De virussen hebben geen effect op de gezondheid van de apen, maar kunnen wel op mensen worden overgedragen.

Directeur David van Gennep van Stichting AAP bewondert het doorzettingsvermogen van Geoffrey. “Hij heeft de samenleving meegekregen in het idee dat dierproeven niet zomaar kunnen. Zonder Geoffrey hadden de apen hier waarschijnlijk niet gezeten.”

Dier en Vriend

Het werk van Geoffrey stopt niet nu hij is overleden. “Er staat een nieuwe generatie op”, zegt van Gennep. “Voor die mensen is Geoffrey een bron van inspiratie geweest. Daar moet hij trots op zijn.”