Grijs weer met lichte regen, vanmiddag zo goed als droog

Zaterdag begint de dag met grijs weer en wolkenvelden. Ook is er lokaal wat mist. Die mist verdwijnt echter snel en er ontstaan vooral in de middag ook wat gaatjes in het wolkendek. Daardoor laat de zon zich af en toe zien.

Het blijft op de meeste plaatsen droog en met een zwakke tot matige, aan de kust soms vrij krachtige zuidelijke wind. Het wordt 12 graden in de noordelijke provincies tot ongeveer 17 graden in het zuiden.

Lees het hele weerbericht op Weer.nl.