Gratis onlinefestival moet jongeren thuishouden tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling komt er een gratis onlinefestival waar ruim 250 artiesten aan meewerken. Het festival met de naam Goodbye 2020 is gericht op jongeren, zodat die tijdens de jaarwisseling in huis blijven om de optredens te volgen.

Via zo’n veertig verschillende streams kunnen mensen kiezen welke optredens ze willen zien. Goodbye 2020 begint op oudejaarsdag om 17.00 uur en eindigt op nieuwjaarsdag tegen 05.00 uur. Er doen artiesten mee als Douwe Bob, Jeangu Macrooy, Sunnery James & Ryan Marciano, Suzan & Freek en De Jeugd van Tegenwoordig.

Miljoen euro beschikbaar gesteld

Het festival wordt door de overheid financieel ondersteund. Vanuit het NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is een miljoen euro beschikbaar gesteld. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport past het evenement binnen de doelstelling om alternatieve activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen aan te bieden tijdens de feestdagen.

“Het is volgens ons dé manier om veilig en verantwoord het nieuwe jaar in te gaan”, zegt Maarten Schulz, een van de bedenkers. Via Zoom kan contact worden gelegd met vrienden, familie en andere feestgangers.

‘Vanuit de huiskamer’

Virtuele festivalgangers kunnen tijdens oud en nieuw “gratis vanuit de huiskamer” via meer dan veertig streams optredens bijwonen. Allerlei muziekstromingen komen voorbij: van Nederlandstalig tot drum & bass en van techno tot hiphop. Jandino Asporaat, Roué Verveer en Howard Komproe verzorgen een comedyshow. De online podia worden ondersteund door festivals als Dance Valley, Milkshake Festival en Vunzige Deuntjes.

Het streamfeest is een idee van Maarten Schulz van festivalplatform Follow the Beat. Hij zegt te hopen op minimaal 500.000 kijkers. Het volledige schema is nog niet bekend, dat wordt later bekendgemaakt.