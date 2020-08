Baan kwijt door corona? Vanaf nu gratis loopbaangesprek voor iedereen

Vanaf zaterdag 1 augustus kan iedereen die dat wil een gratis loopbaangesprek krijgen. Mensen vanaf 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd kunnen zich bij een gecertificeerde loopbaancoach melden voor een gesprek. Mede door corona zijn er veel ontslagen gevallen, liggen banen op de tocht en denken veel mensen na over hun carrière. Om meer perspectief te geven, is deze regeling getroffen.

Jeroen Harterink (43) heeft al een traject doorlopen en kan het iedereen aanraden. Door reorganisatie bij het telecombedrijf waar hij werkte, raakte hij zijn baan kwijt. Hij kreeg met een vertrekregeling ook loopbaancoaching. “Ik was in het begin sceptisch. Maar na vijftien jaar bij dezelfde werkgever heb je toch oogkleppen op. Je kijkt niet zelf op die manier in de spiegel. Een loopbaancoach zet je op andere gedachten.”

Gekke periode

Uiteindelijk komt hij met zijn coach tot het besluit om zijn eigen bedrijf te beginnen als IT consultant, in het verlengde van wat hij deed. Midden in de coronacrisis. “Ja, het is een gekke periode om voor jezelf te beginnen. Maar aan de andere kant: als het nu lukt, dan weet ik zeker dat het goed zit.”

Volgens coach Myriam de Roo denken mensen vaak dat ze het roer compleet om moeten gooien. “Maar dan blijkt dat het ‘m niet zit in wat je doet, maar de manier waarop. Het is niet altijd nodig iets totaal anders te gaan doen.”

Lees ook: KLM schrapt nog eens 1500 banen

loopbaancoach

Volgens haar zal het aantal aanmeldingen pas later dit jaar of volgend jaar flink toenemen. “Nu zijn mensen nog in de overleefstand en wachten ze af. Maar later dit jaar en volgend jaar zal het moeilijker worden. Als meer mensen in de problemen komen door verlies van baan. Of je baan is onzeker geworden. Of je wil gewoon iets anders doen, ingegeven door deze tijd. Voor deze mensen kan een coach heel waardevol zijn.”