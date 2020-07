Mensen met een kleine portemonnee die normaal te weinig geld hebben om op vakantie te gaan, konden deze week geheel gratis verblijven op Camping De Stroetenhof in het Drentse Eursinge. Stichting Goed Gevoel verzorgde deze all-inclusive kampeervakantie voor 25 mensen. “Je bent met gelijke mensen. Het is één groot familiegevoel.”

Campinggast Jan Dekker zegt tegen Hart van Nederland dat hij helemaal tot rust komt op de camping. Voor het eerst sinds jaren kan hij weer op vakantie. “Je geniet. Je bent gewoon onder dezelfde soort mensen.” Zijn vrouw zegt daarbij dat ook de kinderen zich erg vermaken. “Thuis zijn de kinderen meer bij ons, en hier moet je ze echt naar binnen trekken als we gaan eten.”

Stichting Goed Gevoel geeft voedselpakketten aan gezinnen die bij instanties buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld omdat ze net te veel geld verdienen om in aanmerking te komen voor voedselpakketten van de Voedselbank. “Toen dachten we: waarom verzorgen we geen gratis vakanties voor die gezinnen?”, zegt voorzitter Mabel Stuiver. Een deel van de kosten wordt gedekt door sponsoren. Verder laat Stuiver weten dat mensen spontaan tenten en tuinstoelen gedoneerd hebben.

‘Nooit meer naar huis’

Stuiver benadrukt dat het vooral voor de kinderen belangrijk is dat ze het gevoel hebben dat ze erbij horen. “Op school kunnen ze eindelijk vertellen dat ze ook op vakantie zijn geweest. Dan hoeven ze niet te vertellen dat er geen geld was om op vakantie te gaan. Een kind snapt niet waarom er geen geld is.”

De kinderen hebben het in ieder geval naar hun zin: “Het allerleukst vind ik dat je kunt slapen in een tent. En dat je nieuwe vrienden kunt maken”, zegt één van hen. “Ik wil nooit meer naar huis”, zegt de ander blij.