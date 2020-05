Grapperhaus: horeca-ondernemer is zelf verantwoordelijk voor 1,5 meter

Horeca-ondernemers zijn er na 1 juni – als ze dan open mogen – zelf verantwoordelijk voor dat hun klanten 1,5 meter afstand houden op de terrassen, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Wel zoekt hij naar een “handige invulling” van de regels, zodat kroegbazen niet alleen maar politieagentje hoeven te spelen.

De bewindsman sprak woensdag met horeca-organisaties en burgemeesters over de aanstaande gedeeltelijke opening van eet- en drinkgelegenheden. “Uitgangspunt is en blijft de 1,5 meter”, zegt Grapperhaus over de afspraken.

Ook het personeel moet “veilig aan de slag kunnen”, aldus de minister. Grapperhaus wil kijken kijken of de corona-regels “slim kunnen worden ingevuld”, omdat restauranthouders en kroegbazen anders “geen bier of frisdrank kunnen inschenken”, maar alleen maar met de afstand bezig zijn.

Inrichten op 1,5 meter

De minister wil vooralsnog niet kijken naar uitzonderingen. “Het moet worden ingericht op 1,5 meter. Dat moet gehandhaafd kunnen worden.” Restauranthouders en kroegbazen zouden anders volgens de minister “geen bier of frisdrank kunnen inschenken”, maar alleen maar met de afstand bezig zijn.

De komende weken spreekt het kabinet vaker met vertegenwoordigers uit de horeca en veiligheidsregio’s. Volgende week geeft het team van corona-experts advies over de heropening van de eet- en drinkgelegenheden.

Gesprekken met horecabranche

Grapperhaus is er gerust op dat horeca-ondernemers hun zaken vanaf 1 juni weer open kunnen doen, mits het advies van dat Outbreak Management Team positief is: de gesprekken met de branche zijn positief en er liggen goede voorstellen.

ANP/Redactie