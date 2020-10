Gouden Televizier-Ring 2020 gaat naar Over Mijn Lijk

Over mijn lijk heeft donderdag de Gouden Televizier-Ring gewonnen. Het BNNVARA-programma versloeg donderdag met 63 procent van de stemmen favoriet Beste Zangers en Nick, Simon & Kees: Homeward Bound (beiden AVROTROS). Beste Zangers grijpt al voor de derde keer mis.

Voor Tim Hofman kon de avond al niet meer stuk. Hij won ook de Televizier-Ster voor beste presentator en zijn YouTube-programma #BOOS werd uitgeroepen tot beste onlinevideoserie.

Over Mijn Lijk

Over Mijn Lijk is al sinds 2006 op televisie en volgt ieder seizoen een groep ongeneeslijk zieke jongeren. Het programma werd eerder gepresenteerd door Patrick Lodiers, Yvon Jaspers en Valerio Zeno. Sinds januari is Hofman het gezicht van het programma. Naar het laatste seizoen keken wekelijks zo’n miljoen mensen.

Het programma is van oorsprong een BNN-format. Slechts een keer eerder won de voormalige omroep de Televizier-Ring. Dat gebeurde in 2006 met De Lama’s. De VARA won in de geschiedenis al elf keer.

Dubbelslag

Het is de zesde keer in de geschiedenis dat de Ring gaat naar een programma van een presentator die op dezelfde avond een Televizier-Ster voor beste presentator won. Eerder wisten ook Rik Felderhof (1998), Wendy van Dijk (2003), Paul de Leeuw (2008), Johnny de Mol (2015) en Beau van Erven Dorens (2018) een dubbelslag te slaan.