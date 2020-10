Gordon positief getest op corona op dag dat hij bejaardentehuis bezocht

Gordon bezocht op 26 september een bejaardentehuis terwijl hij besmet was met het coronavirus. De presentator bezocht het Rosa Spier Huis in Laren overdag voor een speciale radio-uitzending van Tineke de Nooij. ‘s Avonds kreeg hij de uitslag van een test die hij eerder die dag preventief liet doen. Die uitslag bleek positief.

Dat laat een woordvoerder van de presentator weten aan Shownieuws. Diverse media schrijven woensdag dat hij op het moment van zijn bezoek al wist dat hij positief was besmet. Dit wordt door zijn management ontkent. Volgens de woordvoerder “is Gordon zich meer dan bewust van de risico’s die het Covid-19-virus met zich meebrengt” en laat hij zich al langere tijd twee keer per week preventief testen. Tot en met 21 september waren de uitslagen van deze tests steevast negatief.

Gordon had geen klachten

De woordvoerder benadrukt dat de presentator voor de positieve test geen klachten heeft gehad die bij het coronavirus passen. Nadat hij op 26 september tóch positief testte, is de presentator in thuisquarantaine gegaan. “Er is dus absoluut geen sprake geweest van het bewust door Gordon met Covid-19 besmetting ondernemen van activiteiten in publieke ruimten op 26 september”, aldus het management tegen Shownieuws.