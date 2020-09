Gebruikers van Google Maps kunnen vanaf deze week checken hoeveel coronabesmettingen er zijn op hun locatie of de locatie waarnaar ze onderweg zijn. De app krijgt namelijk een laag met kleurcodes plus een label waarop te zien is of de besmettingen op een bepaalde locaties per week zijn toe- of afgenomen.

De laag zal ook in de Benelux werken, bevestigt Google tegenover Tweakers.

Door gebruik te maken van de functie kunnen gebruikers een goed geïnformeerde keuze maken of ze wel of niet naar een bepaalde locatie zullen afreizen, aldus Google. De besmettingscijfers per 100.000 inwoners zijn afkomstig van gezondheidsorganisaties.

De ‘coronakaart’ is beschikbaar voor alle 220 landen waar Google Maps ondersteund wordt en laat coronadata per provincie, gemeente en stad zien.

‘COVID-19 Info’

Als Google Maps geopend wordt, moeten gebruikers op ‘kaartlagen’ klikken, rechts in het scherm onder het profielicoon, waar dan ‘COVID-19 Info’ komt te staan.