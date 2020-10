Google blokkeert advertenties bij websites en video's met Zwarte Piet

Google toont binnenkort geen advertenties meer waarin Zwarte Piet te zien is. Verder kan er op YouTube voortaan geen geld meer verdiend worden met video’s met Zwarte Pieten of roetveegpieten erin. Dat laat het bedrijf dinsdag weten.

Het nieuwe beleid betekent een verandering voor uitgevers die reclames via Google tonen op hun website. Zij mogen straks geen advertenties via de diensten van het Amerikaanse techbedrijf laten zien op pagina’s met Zwarte Piet of roetveegpiet. Het nieuwe beleid gaat ergens “in de komende weken” in.

Uitzonderingen op verbod

Onder bepaalde voorwaarden verschijnen er nog wel reclames bij video’s van Zwarte Piet op YouTube. Google zegt namelijk “het publieke debat niet in de weg te willen zitten”. Zo wordt er een uitzondering gemaakt voor journalistieke en educatieve filmpjes.

De aanscherping van het beleid komt omdat Google zich volgens een woordvoerder “heeft gecommitteerd aan gelijkheid en diversiteit”. Steeds meer bedrijven doen het figuur in de ban. Zo is het sinds augustus verboden om op Facebook en Instagram beelden te plaatsen van Zwarte Piet.

ANP