Golf auto-inbraken in Ter Apel: 'Het begint uit de hand te lopen'

Het Groningse Ter Apel wordt geteisterd door een golf auto-inbraken. Volgens buurtbewoners zouden de daders een groepje mannen zijn dat in de kleine uurtjes uit stelen gaat.

Het is in het dorp het gesprek van de dag en bijna elke oprit heeft inmiddels een bewakingscamera. “Het begint uit de hand te lopen. Ik ben bang dat het escaleert”, vertelt buurtbewoner Edis Vukalić. “Het zijn mensen van het azc. Ik heb daar niks op tegen, ik kom zelf ook uit het buitenland (Bosnië). Maar zij verpesten het voor iedereen.”

Ook bij Katina Kuper is ingebroken. “Het is iets van de laatste weken. Bij ons was de inbraak om 05:15.” Kuper hoorde van de politie dat de dader uit het azc komt. Katinka vraagt zich af of hij alweer op vrije voeten is of niet. “In het begin denk je: We doen geen aangifte, maar uiteindelijk roept iedereen elkaar op om het wel te doen.”

Aanhoudingen

Afgelopen weekend zijn twee asielzoekers opgepakt op verdenking van auto-inbraken. Het is nog niet duidelijk of zij moeten voorkomen of dat ze een boete krijgen.

Volgens de politie is er de afgelopen tijd een lichte stijging van het aantal meldingen een aangiften van auto-inbraken. Ook komt het voor dat een auto doorzocht wordt, maar er niets iets wordt vernield of weggenomen. In mei is ook iemand aangehouden voor het plegen van auto-inbraken.