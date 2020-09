Wie kerfde de naam 'Gimpy Joe' op een grotwand in Valkenburg?

Wie is toch Gimpy Joe? Die vraag houdt Walther Odekerken al tijden bezig. Walther is gids in een Limburgse Mergelhoeve en stuitte bij een rondleiding op de mysterieuze naam, gekerfd op een grotwand.

Walther weet inmiddels dat het een Amerikaanse soldaat is die in de Tweede Wereldoorlog gestationeerd was in de eeuwenoude groeve in Valkenburg. Hij was met zijn oproep zelfs al te horen op een Amerikaans radiostation. Maar de speurtocht naar zijn verdere identiteit en familieleden loopt vooralsnog dood.

Speurtocht

“Ik geef al jaren rondleidingen door de mergelgroeves in Valkenburg”, vertelt Odekerken aan Hart van Nederland. “Een tijdje terug zag ik de naam van Gimpy Joe ineens in een wand gekerfd staan. Met een pijl naar de naam ’Wm. Thompson’, de afkorting ’Pgh, Pa.’ en de datum: 17 september 1944.” En daar begon de speurtocht van Odekerken. De Limburger ontdekte dat de 30e Infantry Division, bijgenaamd de ’Old Hickory Division’ in september 1944 de stad Valkenburg bevrijdde.

Odekerken pluisde oude telefoonboeken uit en speurde in militaire archieven, maar tevergeefs. “Ik besloot mijn zoektocht via social media te vervolgen en daar kreeg ik veel reacties. Laatst werd ik zelfs gebeld door een radiostation uit Pennsylvania en was ik live in de uitzending. Ook via Facebook reageerde een aantal mensen. Vooralsnog heeft dat niet tot een direct lijntje geleid, maar ik blijf hopen dat het uiteindelijk lukt in contact te komen.”