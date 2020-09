GGD-medewerkers regelmatig mikpunt van agressie en intimidatie

GGD-medewerkers die telefonisch coronatesten inplannen, zijn mikpunt van agressie en intimidatie. Een woordvoerder van de GGD GHOR bevestigde dinsdag berichtgeving hierover door De Telegraaf.

“Een op de vijf à een op de zes gesprekken is grimmig”, aldus de woordvoerster.

Volgens haar zijn de oplopende wachttijden als gevolg van gebrek aan testcapaciteit de aanleiding voor de agressie. “De laatste weken overtreft de vraag het aanbod. Mensen moeten langer in de wacht zitten. Dat is natuurlijk vervelend voor de persoon in kwestie. Maar daar kan de GGD-medewerker natuurlijk helemaal niets aan doen.”

Bedreigen en manipuleren

Volgens De Telegraaf vliegen de verwensingen medewerkers soms om de oren. Bovendien schuwen bellers niet om te manipuleren. “Als mijn dochter doodgaat, dan is het jouw schuld”, werd een medewerker gezegd, aldus de krant.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zat maandagavond bij Jinek. Hij noemde het uitschelden van GGD’ers “heel erg en naar”. Ook zelf heeft de minister duizenden verwensingen en bedreigingen naar zijn hoofd gekregen. Zo werd hij onder andere ‘vaccinazi’ en ‘massamoordenaar’ genoemd.

