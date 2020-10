Van evenemententent naar gezichtsmasker: Milsbeekse uitvinding is 'booming business'

Geert en Jessica uit het Limburgse Milsbeek runnen een bedrijf gespecialiseerd in het maken en verhuren van tenten voor evenementen. Maar sinds de coronacrisis heeft het stel het roer omgegooid en maken ze gezichtsmaskers. “Sinds de persconferentie van Rutte zag ik weer een piek. Kappers begonnen massaal te bellen, de horeca begon massaal te bellen.”

Normaal gesproken verhuren Geert en Jessica tenten voor evenementen, maar sinds de coronacrisis liepen de zaken een stuk minder. “De een na de ander werd geannuleerd”, vertelt Jessica. “We hadden nog wel wat werk staan, maar we moesten toch echt wel wat erbij hebben.”

Groot succes

Met het restafval wat het stel nog heeft liggen, besluiten ze aan de slag te gaan om gezichtsmaskers te maken. Het blijkt een groot succes. Tot nu toe hebben ze al ruim 13.000 gezichtsmaskers verkocht. “Duizend per dag, zeven dagen per week”, zegt Geert.

Geert en Jessica weten als geen ander hoe belangrijk het is om beschermingsmiddelen te dragen. Ze werden namelijk zelf geveld door het coronavirus. “Het is geen leuke ziekte”, vertelt Jessica. “Ik had redelijk wat zuurstoftekort, Geert heeft longontsteking gehad. Dus ja, de klachten die erbij horen hadden wij.” Inmiddels voelt het stel zich een stuk beter.

Horeca blij met gezichtsmasker

In de lokale horeca worden de gezichtsmaskers nog niet gedragen, maar zijn ze wel blij met de komst. Als het verplicht wordt dragen ze daar liever een gezichtsmasker dan een mondkapje. “Voor de gasten is het wat vriendelijker en horeca staat voor gastvrijheid, dus ik denk dat het een succes is”, vertelt eigenaresse Ilona Dekkers van restaurant De Fabriek.