Meerdere voertuigen zijn betrokken bij een kettingbotsing op de A4 bij Hoogerheide. Eén gewonde, een motorrijder, is naar het ziekenhuis gebracht, drie andere betrokkenen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancemedewerkers.

Het verkeer wordt via de vluchtroute langs het de plek des onheils geloodst, de ontstane file is aanzienlijk, aldus de politie. De extra reistijd was rond 18:00 uur ongeveer een half uur.

Beeld: SQ Vision