In de nacht van zaterdag op zondag is in de buurt van station Den Haag Centraal een 20-jarige man uit Amsterdam neergestoken. Het incident gebeurde tijdens een vechtpartij.

Rond 2.00 uur kwam er een melding binnen van een steekpartij op het busplatform bij het treinstation. Ter plekke bleek dat er een vechtpartij was geweest tussen een groep mannen waarbij het slachtoffer gestoken was. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

In de omgeving van Den Haag Centraal kon een verdachte worden aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Rotterdam. Hij wordt verhoord door de recherche. De politie doet onderzoek en roept mensen die meer weten over de steekpartij op om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Regio15.nl