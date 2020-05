Bij een schietpartij in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Bewoners van een portiekflat aan de Tekkopstraat in Zuidoost schrokken rond 4.30 uur wakker van drie harde knallen. De hulpdiensten hebben daarna een man naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou een schotwond in zijn been hebben.

De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek bij de portiekflat. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de schietpartij was.

Beeld: HFV Photo Services