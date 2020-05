Gewonde na schietpartij in woning Den Haag, verdachten rennen weg

In een woning aan de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag heeft woensdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Een persoon raakte daarbij gewond.

Omwonenden hoorden rond 22.50 uur enkele knallen, waarna ze meerdere personen de woning uit zagen rennen. Daarop werd de politie gebeld.

Identiteit niet bekend

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van diens verwondingen en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.

De politie heeft de identiteit van de gewonde nog niet bekendgemaakt.

Beeld: Regio 15