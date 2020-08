Gewonde man gevonden bij inval drugslab in Wildervank

Tijdens een inval in een drugslab in het Groningse Wildervank heeft de politie woensdagavond een gewonde man gevonden. Hij is vermoedelijk in aanraking gekomen met een nog onbekende stof.

De politie viel even na 20.00 uur een pand aan de Meihuizenweg binnen omdat zich daar mogelijk een drugslab zou bevinden. In het gebouw werd vervolgens een gewonde man gevonden.

Vermoed wordt dat hij in aanraking is geweest met een nog onbekende stof. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Onderzocht wordt nog om welke stof het precies gaat.

In het pand werd nog een tweede verdachte aangehouden. De politie kon verder niet meer informatie geven over de zaak.

Beeld: Persbureau Meter