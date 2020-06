Vanmiddag heeft in Tilburg een steekpartij plaatsgevonden. De politie kreeg meerdere meldingen binnen van geluidsoverlast in Franz Lisztstraat.

Op locatie troffen de agenten de vrouwelijke verdachte aan. Toen de politie vernam dat een mannelijk slachtoffer zich in het ziekenhuis had gemeld, kon de vrouw worden aangehouden.

Steekpartij in Neede

In het Gelderse Neede heeft zaterdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Enschede vervoerd. De politie doet op dit moment onderzoek naar de steekpartijen.