Het gewei van een aangereden edelhert dat in november in Ede door iemand werd afgezaagd, is na weken weer terecht. Dat laat Victor Nuijten, flora- en faunabeheerder van de gemeente Ede, weten via Twitter. Binnenkort wordt het teruggegeven aan de gemeente.

Het hert werd in november aangereden op de N224 bij het Gelderse Ede. Nuijten meldde destijds dat hij het dier uit zijn lijden moest verlossen. Daarna ging hij een paar honderd meter verderop in gesprek met de automobilist die het wilde dier had aangereden.

Toen hij terugkwam bij het hert, bleek het gewei door iemand te zijn afgezaagd. De politie wist uiteindelijk een verdachte op het spoor te komen door een tip. Een 23-jarige man uit Ede is aangehouden, zegt een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. Het gewei werd direct in beslag genomen.

Educatieve doeleinden

“Na onderzoek is een verdachte uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring,” meldt Nuijten op Twitter. Het proces verbaal is opgestuurd naar het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling.

Op dit moment ligt het gewei nog bij de politie. Binnenkort wordt het naar de gemeente Ede gebracht, die hier rechtmatige eigenaar van is. Een woordvoerder van de gemeente laat aan Hart van Nederland weten dat het daarna zal worden gebruikt voor educatieve doeleinden.