Verdachte (22) opgepakt voor gewapende overval op tankstation in Almelo

Een 22-jarige man uit Almelo is zondag aangehouden in verband met een gewapende overval op een tankstation in zijn eigen woonplaats.

Het tankstation van Rob Leus aan de Baniersweg werd vorige week woensdag overvallen. De dader liep rond 21.00 uur ‘s avonds naar binnen en bedreigde een medewerkster met een mes. Hij ging er vandoor met een onbekend geldbedrag. Het mes werd in de buurt gevonden.

Camerabeelden op social media

De pomphouder liet het er niet bij zitten. Hij plaatste camerabeelden op Facebook, die duizenden keren werden gedeeld. “Hij staat er prima op. Deze idioot moet zo snel mogelijk achter de tralies”, schreef Leus destijds. Inmiddels zijn de beelden offline gehaald.

