Gevonden lichaam bij Ameland is van vermist Duits meisje (14)

Het lichaam dat vrijdag in zee bij Ameland werd gevonden is van het 14-jarige Duitse meisje dat sinds zaterdagavond vermist werd. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Twee agenten vonden in de middag een stoffelijk overschot bij een booreiland in de Noordzee. Een schip van reddingsbrigade KNRM heeft het lichaam vervolgens aan land gebracht. Daar is het Duitse meisje door haar familie geïdentificeerd.

Het 14-jarige meisje was zaterdagavond met haar zusje vanuit zee naar de zonsondergang aan het kijken toen ze in de problemen kwam. Hun vader schoot de meisjes te hulp en kon zichzelf en het jongere zusje aan de kant brengen. Het oudere meisje verdween in het water.

Bijna week gezocht

Een dag later gaven hulpdiensten de hoop op dat de tiener nog levend teruggevonden zou worden. De zoektocht richtte zich sindsdien op het vinden van haar lichaam. Ook garnalenvissers hielpen met hun kotters mee met zoeken, tot groot genoegen van de Amelanders.

Er werd een zoekgebied in kaart gebracht, dat onder andere door de marine werd doorzocht met sonarapparatuur. Woensdag deed een dregteam van Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen tevergeefs een uiterste zoekpoging ten noorden van het dorp Buren. Daarop besloten de reddingsdiensten hun zoektocht te staken.