Motorrijder die wegvluchtte voor politie en crashte overleden in ziekenhuis

De motorrijder in Vlissingen die in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond raakte nadat hij wegvluchtte voor een politiecontrole is overleden. Dat meldt de politie zondagochtend.

Agenten zagen de motorrijder rond 3.20 uur op de Nieuwendijk rijden en wilden hem aanhouden voor een controle. Toen de bestuurder de politieauto zag, sloeg hij op de vlucht. De motorrijder reed zo hard dat de politie hem niet kon bijhouden. Tijdens zijn vluchtactie reed hij ook meerdere keren door rood.

Op de Koudekerkseweg, iets verderop in de Zeeuwse plaats, zagen de agenten een grote ravage. De bestuurder lag zwaargewond op de weg en de motor bleek zwaar beschadigd. De agenten verleenden meteen eerste hulp en de man werd naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar is de 48-jarige Vlissingen aan zijn verwondingen overleden, zo blijkt nu.

Beeld: Provicom