Gestrande reizigers Sicilië na 'afschuwelijke nacht' naar thuis: 'We werden aan ons lot overgelaten'

De 36 gestrande vakantiegangers op Sicilië zijn weer terug op Nederlandse bodem na een “afschuwelijke nacht” op de luchthaven van Palermo. Het vliegtuig van Corendon raakte rond 12.00 uur veilig de grond op Schiphol.

De reizigers waren gestrand nadat ze in een vliegtuig zaten met drie mensen die via een sneltest positief testten op corona. Op het moment dat hun vliegtuig donderdagmiddag Italiaanse bodem raakte, gingen nieuwe maatregelen in: iedereen moet voor betreding van Italië een sneltest ondergaan.

‘We werden als vee behandeld’

”Vanaf het moment dat we het vliegtuig uitstapte kwamen we in een hel terecht”, zegt een passagier tegen Hart van Nederland. Samen met haar partner had ze enorm veel zin in een vakantie op het Italiaanse eiland. ”Normaal kan je zo doorlopen, maar nu kwamen we in een hele lange rij terecht”, vult haar man aan. ”Wij hadden in eerste instantie niet in de gaten waarvoor we in de rij stonden. Pas toen we om de hoek waren zagen we de witte hokjes, mensen in witte jassen. Toen zagen we pas dat we getest zouden worden.” Vervolgens moesten zij uren wachten op een uitslag. ”Wij hadden onze kleindochter van 4 jaar bij ons. Als hij dat vooraf hadden geweten hadden wij haar dat nooit aangedaan”, verzucht de vrouw.

Ook over het afnemen van de testen op de luchthaven is het stel niet te spreken. ”Er werd heel ruw met ons omgegaan. Sommige mensen moesten huilen tijdens het afnemen van monsters. Tja, ze duwen die stokjes ook zo ver je neus in, we zagen mensen met bloedneuzen, kinderen met bloedneuzen, het was geen pretje. Als vee werden we hokjes in geduwd en moesten we uren wachten in onzekerheid. ”

Geen goede nachtrust

Op de drie gevallen na testte iedereen negatief, maar de autoriteiten concludeerden dat bij binnenkomst in het land iedereen die bij hen in de buurt had gezeten, veertien dagen in quarantaine zou moeten. Zo’n vakantie zag niemand zitten en dus wilden alle 36 reizigers weer naar huis.

Wachtend op een terugvlucht zaten de vakantiegangers vast op het vliegveld op Sicilië. “Ze moesten onder hele vervelende omstandigheden de nacht op de luchthaven, achter de douane, doorbrengen. Er waren geen faciliteiten voor een goede nachtrust, het was behelpen met het verzinnen van plekjes om rust te vinden, zoals op bankjes. Ze hebben een afschuwelijke nacht gehad,” betreurt een woordvoerder van Corendon de situatie. Andere reiziger kunnen dat beamen: ”We werden echt aan ons lot overgelaten. We kregen een stuk droog brood en een bakje water, en daar mee moesten we het doen”.

De vliegmaatschappij kon geen bedjes uitdelen om het de reizigers behaaglijker te maken. De reizigers moesten uiteindelijk op de grond slagen in de bagagehal van de luchthaven “Onze reisleiding aan de Italiaanse kant kon niet door de douane, want dan zouden zij ook in quarantaine moeten. Communicatie was daardoor lastig en moest via de Italiaanse autoriteiten. We hebben ons best gedaan het ze geriefelijk te maken, maar dat is niet gelukt”, aldus de woordvoerder.

Waarom zijn we hier niet getest?

Corendon heeft al contact opgenomen met de getroffen reizigers. ”Dat vind ik wel heel netjes van het bedrijf”, vertelt een van de passagiers. ”Ik heb al een mail gehad waarin staat dat we het volledige bedrag terug kunnen verwachten. Liever had je natuurlijk gewoon je vakantie gehad maar het is niet anders.”

Toch vinden sommige reizigers en niet handig hoe de luchtvaartmaatschappij het heeft aangepakt. ”Waarom zijn we niet op Schiphol getest voordat we die kant op zijn gegaan?’ Vraagt een man zichzelf af. ”Bij KLM en andere maatschappijen wordt dat wel gedaan, het had ons in ieder geval veel ellende kunnen besparen”, denkt een vrouw met mondkapje op, met daarop te tekst ‘Cor en Dom’.

Klachten in de gaten houden

Bij aankomst op Schiphol kan iedereen naar huis. Vanaf dan gelden weer de Nederlandse maatregelen. “Iedereen moet in de gaten houden of hij of zij klachten ontwikkelt, en zo ja zich laten testen”, vertelt een woordvoerder van Corendon.

De drie positief gevallen zijn achter gebleven op Sicilië. Zij verblijven daar in een hotel in quarantaine. Ze moeten daar blijven tot dat ze twee keer kort achter elkaar negatief zijn getest.

