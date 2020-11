Agenten in de Amsterdamse wijk Gaasperdam zagen vrijdag tijdens hun rondje een wel heel opvallend tafereel: in een tuin stonden namelijk tientallen fietsen. Ze besloten een kijkje te nemen.

De politiemensen vermoeden dat de tweewielers ontvreemd waren. Al snel bleek dat inderdaad het geval te zijn, want bij een aantal fietsen was het hoefijzerslot doorgeslepen. Een gloednieuwe bakfiets die in de tuin stond gaf uitsluitsel: die was namelijk als gestolen opgegeven.

Lees ook: Aantal diefstallen van fietsen daalt, maar dure modellen zijn in trek

“Op vrijwel hetzelfde moment komt er een meneer uit een schuurtje gekropen welke ons vraagt ‘what the fuck’ wij in zijn tuin doen met ‘zijn fietsen’, schrijft de politie op Facebook. Daarop werd de bewoner aangehouden op verdenking van heling en naar het politiebureau gebracht.

Meer dan vijftig fietsen

Uiteindelijk zijn alle rijtuigen in de tuin gecontroleerd. Er werden achttien complete fietsen, 35 frames van racefietsen, 58 racefietsvelgen en “ontelbare onderdelen” aangetroffen. De politie denkt dat alles gestolen is. In het schuurtje werden daarnaast vijf soorten harddrugs gevonden.

De “gigantische hoeveelheid” fietsen is in beslag genomen en naar een opslaglocatie van de politie gebracht. De rechtmatige eigenaar heeft haar bakfiets inmiddels weer terug. “Zo ziet u maar weer: aangifte doen heeft wel degelijk zin”, aldus de Amsterdamse politie. De recherche doet onderzoek.

Beeld: Politie