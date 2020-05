Gestolen fiets na negen jaar terug bij rechtmatige eigenaar

Een gestolen fiets die kwijt was sinds 2011 is afgelopen maandag teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar. Een man zag de fiets ruim twee weken geleden onbeheerd vlakbij zijn woning staan en belde de politie.

Politie Bommelerwaard schrijft op Facebook dat de wijkagent Hendrik Rietstra vervolgens uitzocht wie de oorspronkelijke eigenaar was van de fiets. Op het politiebureau kwam hij erachter dat de specifieke kenmerken van de gestolen fiets overeen kwamen met een aangifte uit november 2011.

Eigenaresse dolblij

Vervolgens spoorde de politie de eigenaresse van de fiets op. De vrouw was erg blij dat de fiets was gevonden, ondanks dat ze de tweewieler al jaren kwijt was. Door haar aangifte van jaren geleden kon de politie alsnog de fiets vinden.

“Hieruit blijkt maar weer dat het doen van aangifte met de juiste kenmerken wel degelijk zin heeft”, schrijft de politie Bommelerwaard op Facebook.