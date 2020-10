Café-eigenaar gered door Benefietquiz: 'Daardoor staat mijn zaak nog overeind'

Café-eigenaar Erwin Rotteveel zou nu op een houtje bijten als zijn trouwe gasten tijdens de eerste lockdown niet hadden meegespeeld met de Online Benefietquiz. Met die pubquiz werd wekelijks zo’n 400 euro gedoneerd aan het Sassenheimse café. Om ook de tweede lockdown te overleven, is de quiz nieuw leven ingeblazen. “De horeca zit opnieuw in nood.”

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

De Online Benefietquiz is een initiatief van De Andere Quiz, een bedrijf dat normaal gesproken pubquizzen verkoopt aan de horeca. Door online mee te doen aan de quiz, doneer je een geldbedrag aan een café of restaurant dat je zelf uitkiest. Jeroen Brouwer van De Andere Quiz vertelt aan Hart van Nederland dat het geld direct naar de horecazaak gaat. “We wilden de horeca graag een hart onder de riem steken.”

Lees ook: Doodskist voor de deur van Alkmaars café: ‘Dit is de doodsteek voor de horeca’

‘Blut zonder Benefietquiz’

En met succes: de eerste editie zijn twaalf quizzen gehouden, deden er ruim 2200 horecazaken mee en is al meer dan 625.000 euro opgehaald. Er was dus geen twijfel over mogelijk of de Benefietquiz ook deze lockdown gehouden moest worden. “De horeca zit opnieuw in nood. We willen ze door deze moeilijke tijd helpen”, zegt Jeroen. “De aanmeldingen groeien enorm. Dit keer gaan we voor de 1 miljoen.”

Café-eigenaar Erwin Rotteveel van café De Twee Wezen is maar al te blij dat er een tweede editie gehouden wordt. “De Online Benefietquiz is de reden dat ik nog steeds overeind sta. Tijdens de eerste lockdown speelden er gemiddeld veertig teams mee voor ons café. Per quiz haalde ik zo zo’n 400 euro op”, vertelt hij tegen Hart van Nederland. “Zonder die quiz was ik nu aan het begin van de tweede lockdown blut geweest.”

Lees ook: De kroeg dicht dus de drankkeet in? ‘Doe maar even niet’, is het advies

Trouwe gasten

De meeste teams die meespelen voor café De Twee Wezen zijn volgens Erwin trouwe gasten die vaker in het café komen. Karel en Miranda van Breda hebben elkaar ontmoet in café De Twee Wezen en zijn al jaren stamgasten. Tijdens de eerste editie speelden ze wekelijks mee met de Online Benefietquiz.

“Het is een druppel op een gloeiende plaat”, zegt Karel. “Maar als Erwin op deze manier kunt steunen, is dat alleen maar gezellig.” Erwin noemt het ‘grandioos’ dat zo veel mensen hem op deze manier overeind proberen te houden. Maar een online pubquiz haalt het natuurlijk niet bij de fysieke aanwezigheid van de gasten die een biertje bestellen aan de bar. “Het is leuk met videobellen, maar we missen het dat het hier weer vol zit en dat we met elkaar kunnen ouwehoeren. Daar wordt het wel weer tijd voor.”