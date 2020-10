Voldoende beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers tijdens tweede coronagolf

Zorgmedewerkers hoeven tijdens de tweede coronagolf niet te vrezen voor tekorten aan beschermingsmiddelen. Zowel bij regulier als preventief gebruik is de voorraad groot genoeg. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

“Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen”, stelt minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. “Er zijn de afgelopen periode enorm veel beschermingsmiddelen ingekocht. Het is goed nieuws dat er nu voldoende voorraad is voor de tweede golf.”

De bewindsvrouw benadrukt dat er blijvend wordt ingezet op voldoende noodvoorraad bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Genoeg medische mondmaskers

Voor het onderzoek zijn zowel de vraag naar als het aanbod van beschermingsmiddelen onder de loep genomen. De focus lag daarbij op de meestgebruikte beschermingsmiddelen, zoals chirurgische maskers, FFP-maskers, handschoenen en isolatiejassen.

Zowel bij regulier als preventief gebruik en verbruik bij coronapatiëntenzorg zijn voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar. Volgens Van Ark is de voorraad van medische mondmaskers en isolatiejassen waarschijnlijk zelfs voldoende om een eventuele derde golf op te vangen. Momenteel liggen er ongeveer 600 miljoen goedgekeurde chirurgische mondmaskers op voorraad.

Schaarste aan handschoenen

Omdat er een wereldwijde schaarste heerst aan handschoenen, kan de beschikbaarheid daarvan wel onder druk komen te staan. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze zelf te produceren in Nederland.

Het LCH is met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid opgericht als tijdelijke noodvoorziening om zorginstellingen van voldoende beschermende middelen te kunnen voorzien. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inkoop van beschermingsmiddelen, maar mocht dit niet lukken, dan kan er een beroep worden gedaan op het LCH.

