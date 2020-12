Gemeentehuis Etten-Leur deels afgezet door explosief op straat

Het gemeentehuis van Etten-Leur is woensdagochtend deels afgezet nadat op straat een explosief was gevonden. Het gaat vermoedelijk om een stuk zelfgemaakt vuurwerk, zegt een woordvoerder van de politie.

Een explosievenverkenner van de politie is onderweg om de situatie te beoordelen. “Mensen die in het gemeentehuis werken zijn naar de andere kant van het gebouw gedirigeerd”, aldus de politiewoordvoerder.

In verband met een vermoedelijk zelf gefabriceerd stuk vuurwerk naast het gemeentehuis #ettenleur is een kantoorgedeelte ontruimd in afwachting van de Explosieven Verkenner van de politie.

— Politie Breda eo (@Politie_Breda) December 30, 2020