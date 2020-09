Geliefde buurtkater Guus bruut ontvoerd door drie mannen op zijn favoriete plekje

Buurtkater Guus verdween afgelopen vrijdag op mysterieuze wijze toen hij zijn dagelijkse rondje door Amsterdam-Zuid maakte. Een medewerker van Brasserie Keyzer ziet hoe de kater door drie mannen wordt gevangen in een t-shirt. Zij ontvoeren hem vervolgens in een Blauwe Volkswagen Golf en sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Wat is er gebeurd met Guus? Het houdt een buurt in Amsterdam-Zuid al dagen bezig. Het beestje loopt vaak rond in en om de van Baerlestraat en is zeer geliefd. Vooral bij Brasserie Keyzer missen ze hem. De grijze kater woonde er praktisch. Ook zijn baasjes zijn er kapot van.

‘Ik vrees het ergste’

Cleo Meulman is nog steeds heel erg van slag door wat er is gebeurd. Guus is van haar ouders, die al wat ouder zijn, en ze is gek op hem. Toen ze hoorde op wat voor manier het beestje is meegenomen, gingen bij haar alle alarmbellen af. “Ik vrees het ergste. Misschien wordt hij wel gebruikt in hondengevechten. Dan hoop ik dat Guus al dood is”, vertelt ze tegen Hart van Nederland. Cleo wil meteen aangifte doen, maar kreeg van de politie te horen dat dat pas volgende week kan.

Ook de medewerker van Brasserie Keyzer die alles vrijdagmiddag ziet gebeuren, ruikt onraad. Hij ziet hoe drie mannen bezig zijn met Guus en besluit even te blijven kijken. “Ze probeerden hem te lokken en pakten hem in een t-shirt. Toen reden ze weg. Ik dacht in eerste instantie nog dat het misschien om de baasjes ging, dus ik heb geen nummerbord opgeschreven.”

‘Echt een gemis’

Niet alleen de baasjes van Guus, maar de hele buurt is aangeslagen door de ontvoering. De kat flaneert regelmatig over straat in het gebied bij de Jan Willem Brouwersstraat en de van Baerlestraat. Iedereen kent hem. Op social media gaat een opsporingsbericht rond.

Ook bij Brasserie Keyzer zijn ze verdrietig. Volgens de manager woont Guus praktisch bij hen. “Die kat is hier elke dag. Het is echt een gemis. Het gebied naast ons terras is zijn territorium.” Ze vertelt hoe Guus dat territorium met hand en tand verdedigt. Honden die langslopen blijven daarbij niet altijd gespaard en de uitbaatster is bang dat de kater afgelopen vrijdag het verkeerde baasje trof.