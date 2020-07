Duizenden klanten eisen geld terug van Just Wellness

Zo’n 10.000 klanten van Just Welness eisen hun geld terug. De ontharingssalon sloot in december vorig jaar de deuren. Na een paar weken kwam het hoge woord eruit: het bedrijf had faillissement aangevraagd. De klanten konden fluiten naar hun geld. Maar curator Flip Schreurs zet zich in om alsnog een vergoeding voor hen te regelen. “Ook al gaat in de meeste gevallen het overgrote deel van het geld naar de preferente schuldeisers, zoals de belastingdienst en het UWV.”

De klanten zijn boos omdat ze hebben betaald voor behandelingen die ze nooit kregen. Ze konden bij de salon goedkope pakketten met behandelingen kopen. De prijzen varieerden van een paar tientjes tot een paar honderd euro. Daarvoor konden ze zich onbeperkt laten behandelen. Deze belofte werd echter nooit nagekomen, want het bedrijf ging failliet. Twintigduizend klanten waren gedupeerd. Schreurs zegt dat de helft van hen een claim heeft ingediend. Een groot aantal, maar hij schrikt er niet van.

Lees ook: Politieke partijen willen strengere regels na ‘gerotzooi’ bij beautysalon Just Wellness

“Er waren 20.000 klanten die ook allemáál hun vorderingen hadden kunnen indienen. Meestal nemen mensen met een kleine vordering die moeite niet.” De curator laat desgevraagd weten dat alle klanten wel benaderd zijn. Hij verwacht dat de meeste klanten 100, 200 of 400 euro te vorderen hebben. Schreurs laat weten nu bezig te zijn om de oorzaken te onderzoeken. Hij hoopt dat in de komende maanden af te ronden.

Veel kritiek op Just Wellness

Net na het sluiten van de ontharingssalon kwam er al veel kritiek op Just Welness. Naast het niet nakomen van de onbeperkte behandelingen-deal, was het personeel ook ondergekwalificeerd, zo vertelde oud-medewerker Rachel Aussems eind vorig jaar aan Hart van Nederland. “Ik begon met een cursus van twee dagen om leren laseren.”

Ze vertelde destijds dat ze op dag 1 iets kreeg uitgelegd over ontharen. Diezelfde dag moest ze al oefenen met het apparaat. Op de tweede dag kreeg ze een cursus over hoe ze een tattoo moest laseren. Een paar dagen later werd ze op het rooster gezet.

Lees ook: Oud-werknemer Just Wellness: ‘Na een cursus van twee dagen mocht ik laseren’

Naar aanleiding van berichtgeving hierover vonden CDA, PvdA en SP dat er werk gemaakt moest worden van strengere regels voor laser- en intensieve lichtbehandelingen. Die moeten zo snel mogelijk op een speciale lijst van risicovolle methodes komen, zo vonden ze.

Advocaat Daniella van Rooij zei net na de sluiting aan Hart van Nederland dat ze zelf klant is geweest bij Just Welness. Ze denkt dat het heel lastig wordt voor mensen om hun geld terug te krijgen. “Er zijn vaak grotere instanties, zoals een bank of de Belastingdienst, die daar op voor gaan, dus dat maakt het wel heel erg moeilijk.” Consumenten staan om die reden achterin de rij, zei de advocaat destijds.