Bewoners worden gek van geitengemekker in binnentuin

Kleine geitjes zijn schattig, maar het gemekker dat erbij komt kijken wordt minder gewaardeerd. Zorggroep Kans in Arnhem heeft voor mensen met een verstandelijke beperking geitjes in de binnentuin. De komst van de dieren in de binnenstad is een doorn in het oog van buurtbewoners. Het gemekker zou voor veel overlast zorgen.

De Arnhemse zorginstelling voor verstandelijk beperkten houdt sinds 8 september twee geiten in de tuin van het dagbestedingscentrum. Dit moet bewoners van de instelling gezelligheid en ontspanning geven. “De geiten zijn beroemd en berucht. Voor onze cliënten is het geweldig om een soort extra dagbesteding te hebben. Je ziet ze gewoon opbloeien en het is heel aandoenlijk om te zien”, vertelt Hilda Jansen van de zorggroep.

Agressie

In plaats van ontspanning, zorgen de dieren juist voor spanning. Omwonenden hebben namelijk last van het geluid dat ze maken. En dat terwijl de geiten er wettelijk gezien wel mogen staan. Buurtbewoners zouden uit frustratie zelfs stenen en flessen naar de geiten hebben gegooid. De zorginstelling vond glasscherven en flessen in de tuin. ”Door de agressie die er nu is, wordt het onveilig voor de cliënten en voor onszelf. Het is gewoon jammer dat het zo ver heeft moeten komen”, vertelt Jansen aan Hart van Nederland.

Ander dier

Buurman Boris Hoogstad heeft last van het gemekker en spreekt namens de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex aan de Bakkerstraat in Arnhem. “Voor de bewoners is het natuurlijk leuk om met het dier te knuffelen. Maar moet dat per se een geit zijn? Mag dat ook niet gewoon een konijn zijn?” Een andere buurtbewoonster wil dat de geitjes worden weggehaald. ”Ik studeer hier en kan de ramen niet eens open doen. Ik vind gewoon dat ze weg moeten en ben er klaar mee. Het maakt me kwaad”, vertelt ze.

Woensdag is er een gesprek tussen de zorggroep en de bewoners. Later deze week komt er een professional om de geitjes op te voeden, maar of dat genoeg is?