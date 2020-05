Gehandicapte Swenja sluit ouders eindelijk weer in haar armen

Stukje bij beetje worden de bezoekregelingen voor mensen in zorginstellingen weer versoepeld. Na maar liefst tien weken kreeg Swenja, die in zo’n zorginstelling woont, eindelijk weer bezoek. En daar is ze op zijn zachtst gezegd héél blij mee.

In een filmpje dat HandicapNL op Twitter zette, is te zien dat Swenja de hoek omrijdt en daar haar ouders weer ziet. In haar elektrische rolstoel stuitert ze van geluk. “Mamma, ooooo! Mamma!”, roept ze dolblij en geeft haar moeder een dikke knuffel. Als ze haar vader ziet kan ze haar ogen bijna niet geloven, lijkt het, en gilt ze het helemaal uit van blijdschap.

Zoals HandicapNL bij de hartverwarmende hereniging schrijft: “Daar krijg je toch kippenvel van?”.