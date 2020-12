Volgens de burgemeesters gaat het kabinet dinsdag geen versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigen, dus ook niet voor kerst. “We kunnen allemaal zien dat de cijfers oplopen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de maatregelen niet versoepeld worden”, zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen na afloop van het Veiligheidsberaad.

De 25 burgemeesters in het beraad werden maandagavond bijgepraat door de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Veiligheid). Dinsdag besluit het kabinet welke maatregelen er tijdens de feestdagen gaan gelden en of er misschien nieuwe regels bij gaan komen voor tijdens de kerst.

Grote zorgen

Op dat laatste wilde Bruls, ook voorzitter van het Veiligheidsberaad, maandag nog niet vooruitlopen. Wel benadrukten zowel de ministers als de burgemeesters dat zij zich grote zorgen maken over het virus dat nog altijd niet op zijn retour is. “Wij zijn allemaal onder de indruk van het hoge aantal besmettingen”, aldus Bruls.

Ook voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers zei maandag dat het aantal besmettingen een versoepeling in de weg staat. De acute zorgsector verwacht dat het aantal coronapatiënten binnenkort weer zal gaan toenemen.

Aangezien het aantal besmettingen stijgt, valt te voorzien dat het “ergens in de komende twee weken” ook weer drukker zal worden in ziekenhuizen, aldus Kuipers.

Mondkapjesplicht

Ondanks dat het aantal besmettingen blijft oplopen, waren de burgemeesters wel positief over de mondkapjesplicht die een week geleden is ingegaan. Volgens Bruls wordt die plicht heel goed nageleefd, waarschijnlijk omdat mensen zich hierop al hebben kunnen instellen.

Op veel plekken werd al aangeraden om een mondmasker te dragen. “Veel mensen hebben waarschijnlijk niet eens het verschil gemerkt tussen 30 november en 1 december, toen de wet is ingegaan.”

ANP/Redactie