Nog geen enkele tip na overval Nikkie de Jager: 'We hopen dat getuigen zich melden'

De politie heeft woensdag nog geen enkele tip binnengekregen over de overval op de woning van YouTuber Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials. Afgelopen maandag deelde de politie informatie over de zaak en deed gelijk een getuigenoproep, vooralsnog zonder resultaat.

“We hopen dat getuigen zich melden,” laat een woordvoerder van de politie Oost-Brabant weten aan Hart van Nederland. “Elk aanknopingspunt kan helpen.”

Het huis van de in Uden woonachtige Nikkie werd zaterdagmiddag 8 augustus rond 16.00 uur overvallen door vier mannen. Zij wisten daarbij een buit mee te nemen. Nikkie werd onder schot gehouden met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop lijkt.

Signalement

De politie zoekt naar getinte mannen die tijdens de overval een hoodie droegen. Na de overval gingen de verdachten er in een beige Renault personenauto vandoor.

De politie heeft camerabeelden veiliggesteld, maar is op zoek naar nog meer beelden van mensen die in de buurt wonen. Ook getuigen of mensen die de daders mogelijk hebben gezien wordt gevraagd contact op te nemen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via een online tipformulier.

NikkieTutorials

De Nederlandse visagiste heeft op YouTube ruim 13,5 miljoen volgers. Wereldwijd is ze bekend. Haar bekendheid werd nog groter nadat ze onthulde dat zij transgender is. Ze sprak onder meer in de talkshow van Ellen DeGeneres over haar coming-out.

De vlogster begon in 2008 begon met het maken van filmpjes over haar werk als visagiste. Zij werkte samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian.

