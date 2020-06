Gronings buurtschap Hongerige Wolf zonder stroom door gaslek

Het buurtschap Hongerige Wolf in Groningen zit woensdagmiddag zonder elektriciteit door een gaslek. Acht huizen zijn ontruimd.

Het gaslek werd aan het eind van de ochtend ontdekt tijdens gepland onderhoud. Bewoners aan de G. Gernaatweg tussen de gehuchten Hongerige Wolf en Ganzedijk roken een gaslucht in huis, waarop acht woningen werden ontruimd.

Er bleek een lekkage in een hogedrukleiding waardoor er gas in het riool terecht was gekomen. De brandweer is samen met netbeheerder Enexis op zoek naar de exacte locatie van het gaslek. De gasleiding wordt daarbij afgesloten, uit voorzorg wordt ook de elektriciteit afgesloten. Hierdoor zit Hongerige Wolf tijdelijk zonder stroom.

Hoe lang de verstoring nog gaat duren is niet bekend. De bewoners zitten op klapstoeltjes langs de weg.

Beeld: Persbureau Meter