Geen promotie voor SC Cambuur en de Graafschap

SC Cambuur en De Graafschap zijn er niet in geslaagd via de rechter promotie naar de eredivisie af te dwingen. De beste clubs van de eerste divisie van het afgelopen voetbaljaar hebben een kort geding tegen de KNVB verloren. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende redenen om de voetbalbond terug te fluiten, zo vertelde hij tijdens zijn uitspraak voor de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht.

SC Cambuur en De Graafschap moeten nu beslissen of ze in beroep gaan tegen de uitspraak. Daarnaast kunnen ze aansturen op een buitengewone ledenvergadering van de KNVB, waar mogelijk alle profclubs zich mogen uitspreken. Een bodemprocedure lijkt minder zinvol, gezien de vele tijd die daar overheen gaat.

