Geen maximaal aantal passagiers in vliegtuig, wél mondkapjes

Er wordt geen maximum gesteld aan het aantal passagiers dat een vliegtuig in mag, ook als dat dus betekent dat er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

Dat schrijven ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer op basis van advies van het RIVM.

Op luchthavens wordt de anderhalvemeterregel wel gehandhaafd. Mondkapjes blijven wel verplicht, maar in lijn met het RIVM-advies géén medische mondkapjes want die blijven voorbehouden aan de zorg. Die mondkapjes moeten ook in de wachtrijen en bij security checks worden gedragen, want daar wordt het lastig anderhalve meter afstand te bewaren.

Meer informatie volgt