Geen kermis? Dan verzinnen we toch wat anders, dachten ze in Anna Paulowna

De Polderse Kermis in Anna Paulowna kon zondag toch doorgaan. Althans, verschillende vriendengroepen bedachten een alternatief. Tot grote vreugde van het Noord-Hollandse dorp.

Vanwege de coronacrisis werd het jaarlijkse feest eigenlijk afgezegd. De inwoners van Anna Paulowna hadden toch zin in een feestje en kwamen met een gepast alternatief: een dorpsfeest op het water. Zoveel mogelijk bewoners verzamelden zich met een opblaasbootje.

Kermis op het water

Normaliter zijn de inwoners van het dorp een jaar lang bezig met sparen, voorbereiden en zin maken om vier dagen lang met jong en oud en omliggende dorpen te feesten. Nu is alles anders, vertelt organisator Alex Kip. “Met corona kan je geen evenementen organiseren, helaas. Nu zijn we op het idee gekomen om met meerdere vriendengroepen toch een soort kermis te houden. Het is een heel ludieke actie geworden.”

“Er kwam ons ter ore dat jongeren met vaartuigjes in de vijver wilden gaan chillen”, vertelt Marcel Meijer van de organisatie. De groep kwam zondagochtend al samen op een transportbedrijf in Anna Paulowna voor de voorbereidingen. Na het opblazen van de laatste bootjes, trokken ze in een stoet naar de vijver waarin tientallen bootjes te water werden gelaten.

Jong én oud

De vijver ligt aan de Polderse Hof, een wooncomplex voor oudere mensen uit Anna Paulowna. Zo probeert de organisatie de traditie achter de kermis te behouden: jong én oud samen laten komen. En dat is gelukt volgens de omwonenden. “Ontzettend leuk. Als ik jong was, zou ik het water inspringen”, aldus een oudere mevrouw. “Dit is een echte kermis, als je alle mensen ziet die het naar de zin hebben, dat is toch prachtig.”

En organisator Alex is ook tevreden: “Ja, fantastisch. Het is geweldig. Best wel heel goed een kermisgevoel. Kijk om je heen, het is genieten toch? Misschien is het een idee om dit volgend jaar weer te doen.”