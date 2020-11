Geen hoger dreigingsniveau in Nederland na aanslag in Wenen

Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet verhoogd na de aanslag in Wenen. Er is geen informatie die daar aanleiding toe geeft, zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jan Aalbersberg dinsdag.

Het dreigingsniveau is en blijft op dit moment ‘aanzienlijk’, wat neerkomt op niveau 3 op een schaal van 5. Dat wil zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland ‘voorstelbaar’ is. Het volgende niveau is ‘substantieel’: de kans op een aanslag in ons land zou dan ‘reëel’ zijn.

Aalbersberg laat op Twitter weten dat zijn organisatie de situatie “monitort”. “Mijn medeleven gaat uit naar de Oostenrijkers die getroffen zijn of in onzekerheid verkeren”, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid verder.

‘Nederland pal achter Oostenrijk’

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft maandagochtend ook gereageerd op het nieuws van de aanslag. “Nederland staat pal achter Oostenrijk en rouwt om de slachtoffers”, twittert hij. “Terreur kent helaas geen grenzen en daarom zullen we samen nooit accepteren dat terrorisme wint.”

Meerdere wereldleiders reageerden eerder ook op de aanslag in Wenen van maandagavond. Onder anderen premier Mark Rutte, die sprak van “een verschrikkelijke aanslag”, toonde medeleven. Verder betuigden Angela Merkel (Duitsland), Emmanuel Macron (Frankrijk), EU-president Charles Michel en de Amerikaanse president Donald Trump steun aan Oostenrijk.

Ook koningspaar is geschokt

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn geschokt door de aanslag in Wenen. “Wij leven mee met de inwoners van Wenen en met alle mensen in Oostenrijk die – net als wij – geschokt zijn door de terroristische geweldpleging gisteravond”, laat het koningspaar weten in een reactie. “De nabestaanden van de slachtoffers en de gewonden zijn in onze gedachten. Allen die zich inzetten voor een vreedzame samenleving hebben onze volle steun.”

Vier doden, aanslagpleger doodgeschoten

Maandagavond openden meerdere aanslagplegers het vuur in het centrum van Wenen. Vier mensen kwamen daarbij om het leven, een van de daders werd doodgeschoten door de politie. Zeker vijftien personen raakten gewond, zeven slachtoffers verkeren nog in levensgevaar.

Achter de aanslag zit volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken een radicaal-islamitisch motief, zo maakte hij dinsdag bekend. De doodgeschoten dader sympathiseerde met de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), aldus de minister.

