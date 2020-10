Geen bouwstop voor windpark Drentse Veenkoloniën

De aanleg van het windpark Drentse Monden en Oostermoer hoeft niet te worden stilgelegd. Dat heeft de rechter in Assen donderdag bepaald. Tegenstanders van dit park als stichting Platform Storm en anderen vroegen de rechter een bouwstop op te leggen.

De rechter is na twee weken niet aan een beoordeling toegekomen. Dit omdat het onder meer niet duidelijk is geworden voor welke personen de stichting de belangen behartigt. Verder stelde de rechter vast dat alle verstrekte vergunningen na de uitspraak van de Raad van State niet meer aanvechtbaar zijn.

Twee weken geleden kwamen tientallen mensen nog naar Assen. Dit om de voorman van de stichting, Jan Nieboer een hart onder de riem te steken.

Windparken moeten getoetst worden aan strengere eisen

Eerder in het kort geding schermden de tegenstanders met een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot een windpark in België. Het Hof oordeelde dat windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de bescherming van omwonenden, dieren en natuur, dan tot nu toe werd gedaan. De stichting had de goede hoop hiermee de aanleg te kunnen stoppen. De rechter acht de stichting echter niet-ontvankelijk in haar vorderingen.

Platform Storm zei tegen de rechter dat de stichting de inwoners van de twee gemeenten vertegenwoordigt, waar het park komt. Dit is voor de rechter echter niet concreet genoeg geworden. De stichting liet in een reactie weten dat opnieuw wordt gezocht naar de mogelijkheid van een nieuw kort geding of een andere procedure.

Slecht voor de gezondheid

De aanhangers van de stichting zijn fel gekant tegen het windmolenpark waar 45 windmolens van 210 meter hoog komen te staan. Volgens de tegenstanders zijn die schadelijk voor de gezondheid vanwege het laagfrequente geluid.

