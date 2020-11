Gedupeerden bevingen Groningen moeten mogelijk duizenden euro's terugbetalen

Door een fout bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) hebben huiseigenaren op 88 adressen in het aardbevingsgebied ten onrechte duizenden euro’s aan waardedalingsvergoeding gekregen.

Het IMG wil het geld mogelijk terugvorderen, meldt RTV Noord.

Het gaat om huiseigenaren die een vergoeding hebben aangevraagd voor de waardedaling, maar bij wie ook sprake is van sloop en nieuwbouw in het kader van de versterkingsoperatie. In sommige gevallen is dat traject ook al uitgevoerd.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaat de huiseigenaren die het betreft zo snel mogelijk op de hoogte stellen.