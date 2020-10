Boswachters vinden gedumpt aquarium met spartelende visjes

Drugsafval, vuilnis, bouwmaterialen; boswachters zien in de coronaperiode het aantal dumpingen toenemen. Maar het dumpen van dieren is van een ander niveau, daar worden dan ook flinke straffen voor gegeven. Boswachter Erik de Jonge trof vrijdagochtend een gedumpt aquarium aan met nog spartelende visjes.

“We waren onderweg naar een klus en opeens zag ik een soort kasten liggen in het bos. Het bleek een aquarium. Alles lag er, zelfs het voer, de zuurstofpompjes. Iemand heeft blijkbaar een andere hobby gevonden. De dierenliefde is voorbij”, aldus boswachter De Jonge.

Visjes overleden

In zijn werkgebied in het Brabants Landschap komt hij het wel vaker tegen, gedumpte dieren. “Wat we regelmatig zien is dat mensen stoppen met het houden van vis, reptielen of schilpadden. Die dumpen ze dan in de natuur, meestal levend in een sloot. Dat je visjes nog ziet spartelen, gebeurt niet vaak.”

De Jonge vond zes รก zeven visjes. Geen van allen hebben ze het overleefd, ook de nog spartelende visjes zijn uiteindelijk overleden. “De meesten waren al dood. Ik dacht dat vissen maar een paar minuten overleven op het droge, maar ik begrijp nu dat ze soms wel een uur kunnen blijven spartelen.”

‘Dump ze ook niet in het water’

Had de eigenaar van de visjes ze dan niet beter in het water kunnen gooien? “Nee, daar zijn we ook niet blij mee”, wil De Jonge verduidelijken. “Dat is namelijk de reden dat zonnebaarzen in de Nederlandse natuur voorkomen.”

Ook bij de vrijdagochtend gedumpte visjes zat een zonnebaars. “Dat is een exotische vis, ze groeien explosief als ze in de natuur leven. Het is een soort piranha, het vreet al het andere leven op; eitjes, larven, insecten.” De zonnebaarzen worden bestreden door de Waterschappen en staan op de hoogste prioriteitenlijst.

Boswachter De Jonge raadt aan om de visjes gewoon te verkopen, ruilen of weg te geven. “Je kunt er prima vanaf komen, maar dit is gewoon luiigheid.”

2500 euro boete

Wie betrapt wordt op het dumpen van dieren in het bos, of ergens anders, kan rekenen op een fikse straf. Volgens De Jonge staat er geen vaste straf of, maar wordt bepaald door de Officier van Justitie. “En die staf is niet mals. Ik heb een schikkingsvoorstel van 2500 euro boete meegemaakt.”

Toch gebeurt het de laatste tijd steeds vaker dat er troep of dieren worden gedumpt in het bos. De coronacrisis heeft daar invloed op. “Mensen hebben tijd om te klussen. Dat zagen we in het voorjaar al. Nu zien we dat ook weer terugkomen. Mensen zijn hun schuur aan het opruimen of aan het verbouwen en dumpen hun troep in het bos.”

Wie het aquarium en de visjes heeft achtergelaten in het bos, blijft waarschijnlijk een raadsel. De Jonge heeft met zijn collega gezocht naar sporen van de dader, maar niks kunnen vinden.