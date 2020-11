Gedenkboek voor omgekomen surfers in Scheveningen

De vijf overleden surfers in Scheveningen worden geëerd met een gedenkboek. Mathijs, Max, Joost, Sander en Pim kwamen op 11 mei om nadat ze in de problemen kwamen op de Noordzee.

“In de nasleep van 11 mei is er een soort sentiment ontstaan, we vonden het mooi als we dat ergens kwijt konden”, vertelt Hans van den Broek van surfschool The Shore aan Hart van Nederland. “We wilden iets tijdloos maken. Er kwam een fotograaf bij, toen een vormgever, zo is het boek ontstaan.”

Vrijwillige donaties

Het gedenkboek is gratis te bestellen, maar je kunt een vrijwillige donatie doen. “En gelukkig is er niemand die niets betaalt, integendeel. Het is geen commercieel idee, dus we hebben het ontvangen van het boekje en het betalen van het boekje losgekoppeld. Als we uit de kosten komen zijn we heel blij.” Mocht er meer geld worden verdiend, dan gaat de winst naar de KNRM, de stichting die hulp verleent aan mensen in nood langs de kust.