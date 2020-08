Grote gasflessen bij Utrechtse flat, omgeving afgezet

Aan de achterkant van een flat aan de Huize de Geerlaan in Utrecht Hoograven heeft de politie een aantal grote gasflessen gevonden. De omgeving is afgezet en de EOD is ter plaatse voor onderzoek, laat de politie op Twitter weten.

Meer informatie is nog niet bekend.

ANP