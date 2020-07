Autobezitters in onzekerheid na urenlange garagebrand in Alkmaar: 'Ik dacht dat mijn auto veilig was'

In de parkeergarage in Alkmaar waar woensdag een flinke brand woedde, staan nog steeds 169 auto’s. Eigenaren weten niet waar ze aan toe zijn en of hun auto nog in tact is of niet.

De man die is aangehouden na de brand in de ondergrondse parkeergarage wordt verdacht van brandstichting. Een politiewoordvoerder meldt dat het gaat om een 51-jarige inwoner van Alkmaar. Hij zit nog steeds vast.

De brand in de Singelgarage aan de Ritsevoort brak woensdagochtend vroeg uit. Het vuur woedde op twee etages en was heftig. Op amateurbeelden is te zien dat in ieder geval een aantal auto’s totaal verwoest is. Er vielen geen gewonden.

Flink balen

Eén van de getroffen autobezitters is Nico van de Broek uit Alkmaar: ”We balen heel erg. We wonen hier nu tien maanden en dan zet je je auto in de garage omdat het zo lekker veilig is. Nou, dat blijkt toch niet zo veilig te zijn.”

Ook heeft Nico veel kritiek op de gemeente. ”Tot nog toe hebben wij niets van ze vernomen. Ik weet ook niet wanneer ik naar mijn auto toe kan. Niemand neemt contact met je op terwijl alle kentekens geregistreerd staan in de garage. Hoe moeilijk is het om de eigenaren informatie te geven.”

Hoe ernstig de schade aan de auto’s is, wordt nog onderzocht. De gemeente Alkmaar wil niet reageren en verwijst naar de informatie op de website. Het is niet duidelijk wanneer de garage weer open gaat. De politie doet nog onderzoek.

Camerabeelden

Politiewoordvoerder Roderick de Veen: ”We kijken nu of en welke sporen er te vinden zijn voor brandstichting. We hebben getuigen gesproken, camerabeelden bekeken en een verdachte vastzitten. We moeten nu alleen uitsluiten dat het andere dingen kunnen zijn. Brandstichting is nu wel het meest aannemelijke scenario waar we rekening mee houden.”