Politie betrapt 26 mensen in garagebox ingericht als shishalounge

In het Noord-Hollandse Boesingheliede zijn zaterdagavond 26 mensen betrapt in een als shishalounge ingerichte garagebox. Iedereen kreeg een boete en twee aanwezigen werden aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren, meldt de politie.

De loods aan de Schipholweg was een dag eerder al in beeld gekomen. Vrijdagavond reed een surveillanceauto van de marechaussee langs het pand, waarna een aantal mensen in auto’s snel wegreed. Zaterdag rond 23.00 uur voerden de politie en de marechaussee vervolgens de controle uit.

Lees ook: Politie maakt einde aan illegale gokavond in Groningen

De box was ingericht met een aantal bankstellen. Ook stonden er zo’n veertig waterpijpen. Op beelden van politiehond Noord-Holland is te zien hoe hond Barry de juiste garagebox signaleert, voordat agenten de deur forceren.

Op zaterdagavond deden de collega's onderzoek in een garagebox aan de Schipholweg in #Boesingheliede. In het pand troffen wij 26 personen aan in een soort shisha lounge.

De aanwezige kregen allemaal een bekeuring wegens het samenscholingsverbod. #ongeloof #corona — Arjen 💙 (@POL_ASchut) April 26, 2020

ANP